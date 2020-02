Sukhendu Sekhar Ray speaks on the Motion of Thanks to the President’s address

Pehle main Chair ko dhanyawad dena chata hoon ke humare party ka jo sansadhano ko laya humari party ki taraf se, kuch ko swekar kiya gaya hai. Hala ke humare party All India Trinamool Congress, 1998 main foundation ke baad, aaj tak kabhi bhi Mahamahim Rashtrapati ji ke bhashan ke upar, koi Amendment nahi laya. Lekhan iss baar hum ne kyun laya? Kyuni ki naachar hain.

Is bhashan main bahut saare cheez kaha gaya hain aur bahut saare cheez nahin bhi kaha gaya. Main sun raha tha mitra Bhupendar Yadav ji ka bhashan, Samvidhan ka paat unhone kiya, dhyan se suna, bahut accha bola. Hamare doosra sathi, Sudhanshu ji, woh SEBI se shuru kar ke Upanishad, Quran, vegera vegera bahut sare dharam katha humko sunaiya. Lekhan hum agar rashtrapati ji ke bhaashan par nazar dal te hai, toh pehle, unhone jo humare aartik sthiti ke bare main charcha kiya hai, hala ke hum jante hai ki Rashtrapti ji jo kuch bhi kehte hain woh Sarkar ka report card hain. Rashtrapati ji khud nahi banata hai. Toh unhone bahut saare aankre diya humare aarthik sthiti ke bare main. Kuch toh Ghulam Nabi Azad ji ne bola. Main usko daurana nahi chahta hoon.

Lekin humein afsos hai ki Rashtrapati ji ke bhashan mein ullekh nahin hain ki Hindustan ke RBI (Reserve Bank of India) ke itihas main pehli baar unko apna forecast ko teen dafa change karne para. RBI ne domestic growth rate ka jo forecast kiya tha pichle saal February mahina main, woh tha 7.4 per cent. Phir do mahina ke andar, April ke mahina main, unhone usko ghata ke 7.2 per cent kiya. Aur November ke mahina main phir ghata ke 6.14 per cent kiya. Aur December ke mahina main, usko 5 per cent kiya. Reserve Bank ke itihas main kabhi bhi aisi ghatna nahin ghati.

The International Monetary Fund has slashed the India 2019 growth rate to 4.8 per cent from the 6.1 per cent expansion it had projected last October. Both the United Nations and the World Bank have cut India’s financial year 2020 growth forecast, to 5.7 per cent to 5 per cent, respectively. Toh humare asliyat hai ki arthik sthiti ka Rashtrapti ji ka bhashan main koi ulekh nahi hain, aur Budget main bhi isko chupaya gaya hain.

Sir, this 5% growth rate projection is the lowest among the last few years. The inflation rate is the highest in the last three years, industrial growth rate lowest in the past fourteen years, demands for electricity consumptions is the lowest in the last 12years, private investments are the lowest in the last 16 years and the unemployment index is alarmingly high, in fact, the highest in the last forty-five years. Aur iske bare mein ek shabd bhi Rashtrapati ji ka bhashan main nahi hai.

Sir, abhi pandra din pehle, Oxfam ek report nikali, Davos mein. Wahan kya bataya gaya? Sarkar toh manega nahin lekhen yeh internationally-acclaimed organisation hai. Us report mein bataya gaya hai, India’s richest one per cent hold more than four times the wealth held by 953 million people of India, who make up the bottom 70 per cent of the country’s population, while the total wealth of all Indian billionaires is more than two full years’ Budget of our country. Pichle financial year mein, humare Budget mein jitna allocation tha, us allocation se bhi zyada paisa yeh billionaire logo ke pas, aur woh kitne billionaires hain, aapko main figure dena chata hoon. Humare pichle financial year mein Budget allocation tha 24 lakh 42 thousand 200 crore ka, usse bhi zyada dhan 63 Indian billionaires ke paas hain. Yehi hain humare India ke aarthik sthiti ka chehra. Tirsat (63) aadmi ke paas humare Budget se bhi zyada paisa hai. Toh yeh billionaires ko Hindustan main rehna zaroori hai kya? Yeh sawal paida hoti hai. Yeh reforms ka agar chehra hai, toh mere khayal se yeh reforms ko bhi reform karna hai. Karna hi padega.

Sir, yeh aise kamai karke paanch hazar millionaire, paanch hazar millionaire India se bhag ke bahar chale gaye. Wahan karobar kar rahe hai, yahan karna nahi chata hain. As per the Oxfam report, it would take a female domestic worker — hum toh mahila sashaktikaran ke bare me bahut sare narebazi, kahani sunte rahte hain — hamare female domestic workers, unko 22,277 saal lagega ek CEO ka ek saal ka income kamane mein. Kya chitra hain.

It further said that women and girls put in 3.26 billion hours of unpaid care work each day. Aap ka 3.26 billion hours kaam karte hain jo mahila, chote chote bacchein, jo unpaid hain, isko koi paisa nehi milta aur kitna kamai ho sakta hain inke zariye? Rs 93,000 crore. To desh ka Rs 93,000 crore amdaani hota hain jiske liye woh domestic workers ko ek paisa bhi nehi milta. Is bare mein bhi Rashtrapati ji kuch nahin bola, kyunki Sarkar bolega tab na Rashtrapati ji bolega.

Statistics jo kabhi kabhi dete hain usme bhi bahut sare jugglery hain. Aisas chitra dikhata hain ki kitna ujala Bharat, shreshta Bharat, kaise nare hain iyelog bolte hain. Abhi asliyat keya hain. Abhi hamne dekha ki desh ke liye Netaji Subash Chandra Bose Ji, Rashtriya Congress ka adhyaksh the, unhone Planning Commission banaye the. Pandit Jawaharlal Nehru Ji ko Chairman banaye gaya. Eye unka doordrishti tha jo desh jab azaad honge to Planning Commission hamare deshka Planning karke hamara arthik sudhar karenge. To eye log Planning Commission ko bidai kar diya aur Niti Aayog laya, aur Niti Aayog me jo log baithe hain uyo farzi chitra banate hain. Development aur Planning ka farzi chitra banate hain, isko koi jarurat nehi, isko bhi bidai kar dena chahiye. This white elephant must go.

Sir, pichle sarkar jo the, unpe bahutn ilzaam lagaye gaya–aakaash bech rahe ho, patal bech rahe ho aur tum kya kar rahe ho? Aap bolatha ki hum deshko bechne nehi denge – Aapne kya kar rahe hain, aap sabkuch bech rahe hain, Chitra hum dikhate hain thorabahut, aap kya kya bech rahe hain.

Sir, pehle LIC ka charcha hona chahiye kyunki LIC ek aisa pratishthan hain jinka unrealised loan amount upto September 2009 kitna tha? Rs 30,000 crore. Itna rupiya LIC ka kuch companio ne kha liye. Iye company kaun hain? Deccan Chronicle, Essar Port, Gammon, IL&FS, Bhushan Power, Videocon Industries, ABG Shipyard, Alok Industries, Unitech, GVK Power and GTN. Yeh sab companies LIC ka Rs 30,000 crore kha liya. Aur is Rs 30,000 crore jo chala gaya usme se Rs 2,500 crore disburse kiya gaya tha insurance business fund se. Aur jo premium dete hain insurer, usika bhag se uthaya gaya. 5000 crore gaya pension fund se, aur 500 crore giya Ulip fund se. Yeh kiska paisa hain? Desh ki janta ka paisa aur us company-o ke khilaf keya karbawi ki gayi, aajtaak sarkar ne na to is sadan ko na us sadan ko kuch bataya, desh ka janta ko kuch nehi bataya. Rashtrapatiji ka bhashan mein bhi iska koi ullekh nehi, iye humain apsosh hain, hum aapna khed jatate hain.

Sir, to add salt to this unprecedented situation, LIC had to purchase shares of the loss-making bank, IDBI amounting to Rs 21,024 crore under the instruction of the Finance Ministry. IDBI jo ki loss-making bank hain, uska Rs 21,024 crore rupiya ka share kharidna para. Aur kitna paisa mein kharida ek ek share — Rs 60-61 per share mein, aur chand mahino mein woh share ka bhao gir gaya Rs 27 mein. Invest kiya Rs 60-61 per share aur do-teen mahina baad woh shares down ho gaya Rs 27 mein. Yeh LIC ko barbaad karne ka ek tareeka shuru ho gaya. Hum sochte hain ki kaise aage badhte hain yeh log.

The Government must inform this House as to why the LIC was compelled to provide such huge amounts of money for a perennial loss-making bank. The Government must reply. Now the Government has decided to sell shares of both LIC and IDBI. Ab LIC aur IDBI ke share bechenge. The ‘bikau’ sarkar. ‘Bikau’ kehte hain. Pehle bolte they ‘khelo’ sarkar, abhi bolte hain ‘becho’ sarkar –‘khelo India’ se ab ho gaya hai ‘becho India’. This ‘bikau sarkar’ has set a disinvestment target, aur yeh seena daba ke bol rahe hain humara disinvestment target kitna hai, Rs 2.1 lakh crore. Rs 90,000 crore aayega LIC aur IDBI ke shares bechne ke baad. Rs 90,000 crore humare pass wapas aayega, is liye LIC ka shares bazaar mein chod diya gaya. Aur jitne saare Harshad Mehta log hain, woh iska pura fayda uthayega.

Sir, main kyun LIC ke baarein mein bol raha hoon? Humare desh ke karoro log jeevan beema karwate hain aur Jeevan Beema Corporation ka khud koi beema nahi hai? Inka khud insurance nahi hai, woh kal rahega ki nahi rahega yeh koi nahi bata sakta hai.Yeh organisation jiska khud ka apna insurance nahi hain, woh humare insurance ko barbaad karne ke liye Sarkaar ne yeh neeti apnaya hai.

Sir, 1956 was the year that the LIC was made. Kisne banaya tha? Pandit Nehru ne. Aajkal toh Nehru ji ka bahut aalochana ho raha hai. LIC ke liye sarkaar ne Rs 5 crore ka capital diya tha, Rs 5 crore capital se shuru kiya tha 1956 mein aur aaj kya haalat hai? Sirf during the current fiscal, Rs 2,610 crore has been paid to the Government as dividend by the LIC. Itna mazboot sangathit sanstha hai yeh. Sir, on a single day, that is on January 30, 2020 the LIC had mopped up around Rs 1,816 crore as new business premium and it is ironical that without inviting suggestions from the policyholders and employees’ organisation, the Government has decided to kill this golden goose. Sone ki chidiya aande de rahi thi, usko maar dala sarkaar ne. Kiske liye? Jawab do.

Sir, abhi Mahamahim Rashtrapati ji ke bhashan mein Gandhi ji ke kuch reference laya gaya. Bahut saare ache reference laaye gaye. Rashtrapati ji ne paragraph 35 mein bola, “in the environment prevailing in the aftermath of the Partition, the Father of the Nation, Mahatma Gandhi had said, “Hindus and Sikhs of Pakistan who do not wish to live there can come to India. It is the duty of the Government of India to ensure a normal life for them”. Many national leaders and political parties have supported this idea with ‘pujya bhavo’. Itna pujya hai ki sattadhari dal ki sansad bol rahein hai ki Gandhi ji ne aazadi ke samay jo ladai kiya tha woh ‘natak’ tha. Rashtrapati ji bol rahein hai, “pujya bapu ji” kiska baat hum samjhe? I am talking about paragraph 35 – this quote of Gandhi ji has also been distorted. Ismein koi reference nahi diya. Yeh Gandhi ji ne kab kaha, kaise aur kahan kaha, kuch reference nahi hai lekin mere paas hai ki Gandhi ji ne kya bola tha.

Collected works of Gandhi se pata chalta hai ki July 25, 1947 ki ek prayer meeting mein Mahatma Gandhi ne bhashan diya tha, “there are Muslims, Parsis, Christians and other religious groups here. The assumption of the Hindus that India has now become the land of the Hindus is erroneous. India belongs to all who live here.” Humara Samvidhan ka jo pehla Article hai, Article 1, that also says, ‘India, that is, Bharat, shall be a union of states’. ‘Bharat’ bataya gaya, Samvidhan mein kahin bhi Hindustan ki baat nahi hai, Hindustani ya Hindu rashtra.

Phir 1947 September 26th Mahatma Gandhi bol raha hai, — kyunki yahan misquote hai — paragraph 35 main. Isko hataya jana chahiye. “If we regard all the Muslims as a fifth, will not all the the Hindus and Sikhs in Pakistan be also from fifth?. That will not do as the Hindus and the Sikhs staying there can come here by all means if they do not wish to continue staying there. In that case it is the first duty of the Indian Government to give them jobs and make their lives compatible.” Ab mantri log bola kuch din pehle ki Hindustan kya dharamshala hain? Yeh dharamshala toh nahin hai lekin gaushala bhi nahin hain. Ab achanak roop badal gaya aur Gandhiji ko misquote karke bahut kuch chupane ke liye kaha ja raha hai. Sir, Citizen Amendment ka peecha ka hidden agenda hain, yeh saare agenda ke lie yeh cover-up ho raha hai Gandhiji ka naam par.yeh hidden agenda kya hain, religious persecution bhi hain aur religious polarisation bhi hain. Yeh inka do hidden agenda hain. Is maksat se yeh log aage bar raha hain, Gandhi ji ka sahara lete huye. Is liye unke baaton ko distory kiya gaya hain. Mere vichaar se paragraph 35 ko hataya jana chahiye.

CAA pass hone ke baad saare desh main ek andolan shuru hua. Kahin kahin hungama hua, agjani bhi hua, hum kari se kari uska ninda karta hain. Aur hamara rajya main bhi hua, aur us liye hazaron aadmi ko hum ne hifazat main liya aur hamara Mukhya Mantri ji saare Bangal ka paribhraman kiya paidal chal ka, miles after miles, days after days, nights after nights she walked across the entire Bengal to preach to the people that please that whatever you want to do, do in a peaceful and democratic manner and she has shown the path of how to mobilise public opinion in a democratic manner. Woh yeh bhi ailaan kiya ki jab tak badan mein khoon behti rahegi hum na toh CAA na NRC na NRP lagu hone denge. Aur sir Bangal nahi Kerala Rajasthan Madhya Pradesh Panjab Chhatasigarh Odisa Maharashtra Telengana aur bahut sara rajya mein asha rukh apanaya, aisa prastab adhibeshan mein pass karaya, aur iska ailaan bhi kiya hamare Mukhyamantri ne aur kaha ki hamare rajya me yeh NRC CAA lagun nahi hone denge. Yeh paristithi hain khas karke humere yuva aur students hain, sirf Jamia main nahi, sirf Aligharh main nahi, sirf JNU main nahi sirf Jadavpur University main nahi, saare Hindustan ki kon kon mein jitney saare educational institution hain, har jagah vidyarthi log sadak par utre, morcha khule aur yeh sab CAA ke khilaf apna pratibad aur pratirodh log shapath liya. To kya yeh lakhon karoro janta aur yuva sabko hum aswikar karein? Ye humara desh ka nagarik nahin hain? In logon ki baat hum sun nahin chahte hain? Kyun sunna nehi chahte hain? Agar peoples’ government hain, agar aap democratic government hain, to janta ka baat to aapko sunna padega.

Bataya gaya ki nagarikta chinne ke liye ye kanoon nehi laya gaya, nagarikta dene ke liye laya hain, bohut accha baat hain. To 65 saal hum nagarik nehi they? Abhi humko diya jayega? Kyunki Citizenship Act Pass huwa tha 1955 mein. 65 saal beet chuka, to 65 saal hum nagarik nehi they, abhi humko denge nagarikta? Satta mein aya to humko nagarikta denge aur iske liye NRC karna padega? Mera Pitaji kahan janam liya tha, kab janam liya tha, mere Mataji kahan janam liya tha, kab janam liya tha, sab bolna padhega, Kyun?

Humara paas ration card hain, voter card hain, aadhaar card hain, pan card hain, passport hain, bank ka passbook hain, insurance ka kagjat hain, phir bhi humko praman karna padhega ki hum Hindusthan ke nagarik hain ya nehi hain? Koi Videshi ko ration card milta hain kya? passport milta hain kya? Aadhaar card ya Pan card milta hain kya? Voter card milta hain kya? kYa ho raha hain desh mein?

Yeh sarkar dashanan sarkar hain, das muh se dus baatein karta hain yeh sarkar. Jab dekha ki sthiti bohot nazook hain, humare yuva, humara vidyarthi log sadak par utar gaye, sirf INC nehi, sirf TMC nehi, SP BSP DMK vagera virodhi dal bhi, aam janta khafa ho gaye, to dashanan sarkar ki das muh se das baatein nikalne laga ki confuse kar do. Das taraf ki baatein karo ki log confusion mein padh jaye.

Fir kya bola gaya? NRC to sarkar mein kabhi charcha hi nehi hua, humlog lya kan mein nehi sunte hain? Kya hum aankh se nehi dekh paate hain? Isi sadan mein bataya gaya ki abhi to CAA ho raha hain, thoda rukiye saare hindusthan mein hum NRC laagu karenge, chun chunk e layenge, desh ke har jagah har sabha mein chilla chilla ke sattadhari dal ke mantri, neta hazaro bar bataya aur bol rahe hain sarkar mein charcha hi nehi huwa. Charcha hi nehi huwa to aap kyun bole?

Aj subah LS mein ek sawal ke jawab mein HM ne bola “till now there is no decision for NRC”. Till now, aaj nehi to kal hoga. Aurr yahan humne suna ki hoga hi. Hum maike chale jayenge tum dekhte rehna.

Upar se bol diya gaya ke kabhi charcha nehi huwa, to sab bolne lage nehi charcha huwa, mile sur mera tumhara. To yeh bhairabi raag hain. Subah jo raag gaya jaata hain wo bhairabi raag hain.

Lekin abhi to afternoon hain. Abhi to hum bhairabi nehi gaa sakte. Hum dusra raag pattadip gaa sakte hain. Yeh raag inko maloom hain ki nehi mujhe maloom nehi. Lekin aap to raag ragini sab jante hain. Isiliye raag ragini sab sunane laga hum sab ko ki humlog nadaan hain, kuch nehi samajhte. Raag Raagini kya hoti hain humko maloom nehi hain.

Humko sunane laga, sunna padhega kyun ki hum satta mein hain. To bohut saare raag raagini humein sattadhari netaon se sunaya, thik hain. Abhi sunaya jaa raha hain. Lekin humare paas video hain. Koun kya bola, sabka video mere paas hain, bohot saare aadmi ke paas.

Yahan tak ki BJP ka twitter handel se jo tweet erase kiya gaya thaw o bhi mere paas hain. Agar aap logon ka himmat hain sunne ka, to hum sadan mein sabko sunayenge koun kya bola? Manifesto to hain hi hain. Kabhi kabhi dekhta hoon. To Sir

In loktantrik andolan ko dabane ke liye dhara 144, ashru gas, lathi aur goli. Sangbidhan, abhi nehi hai Bupender ji, Subha Sangbidhan suna rahe the. Toh Sangbidhan mein Article 14 hai, Article 19 hai, Article 20 hai, hamare mananiya Wakil, hamare kanuni biradri ka neta Mananiya Singvi ji baithe huiye hai, woh jada accha isko explain kar sakte hai. Bhupender ji ne kuch prayas kiya hai, Article 14,19, 21 unohne ekbar vi nehi uthaya. Kiuki mushkil hai agar uthaye toh. Toh dhara 144, ashru gas, lathi uth raha hai. Hindustan ki itihas pe pehlibar ek kendriya mantri aam sabha pe bol rahe hai “Goli Maro” Kisko Goli maro? Mantri bol rahe hai Goli maro. Janta bol rehi jo gali hai, Yeh Sadan hai isliye nehi bata sakta. Bahar mei bhi woh Gali nehi bak sakta.

Toh Sangbidhan mein aapne shapath liya Hum Sangbidhan aur Kanoon ka Raksha karenge, isko hum Palan karenge. Abhi tak yeh Mantri sadan mein kaise hai? Yeh sawal mein uthana chahta hu. Jo Mantri Sangbidhan ka vang karte hai, Jo Sangbidhan ka Manyata nehi dete hai woh Sarkar. Yeh Sarkar ko agar hum Asangbidhanik bolenge toh kya bhul hoga?

Sabne Shapath liya, Humne shapath liya, Aam sabha mein? Hindustan mein yeh kabhi nehi hua. Koi ek Mantri, Itne sare party satta pe aye in sattar-pachattar saal mein. Toh yeh chal raha hai. Goli Maro Isko, Goli Maro Usko, Aaj koi Ek Mukhy Mantri bhi bolne laga Goli maro. Toh Sarkar ab benaqab ho gaya aur Sangbidhan ka jo Atma hai.

Soul of the Constitution is Preamble. Us Preamble ko vi kutharaghat kiya ja raha hai har roj. Sir mudda hai ki yeh log Azadi ka Nara uthaya hai, Yeh log Azadi Azadi ka slogan de raha hai. Kiu de raha hai? Azadi ka matlab kya hai? Nehru ji jab Krachi adhibeshan mei Rashtriya Congress ka bhasan diya unohone bola, “What is meant by freedom? Freedom from Political Bondage, Fredom from Economic Slavery, Freedom from Cultural Stagnation.” Matlab Rajnaitik Bandhan se Azadi, Arthik Dasata se Azadi, Aur Sangskritik Gatirodh se azadi, Agar aj Desh ki mahal aisa paida ho gaya ki hum Sangskritik Gatirodh mein phans gaye hai. Arthik Dasta mei phans gaye hai. Yea rajnitik Bandhan wo jo agenda aapne bataya, Hidden Agenda, is Rajnaitik Hidden Agenda mein hum phans gaye hai. Usse mukt hone ke liye agar humare bete, hamare betiya, hamare bhai, hamare behen, hamare students, hamare youth, hamre majdoor, agar sab azadi chahte hai gtoh dosh kya hai? Aap Azadi ka slogan ka matlab nehi samj te hai. Is desh ko aap bibhajan karna chahte hai andar se. Aap ka tukre tukre Gang lage huye hai desh ka bibhajan karne ke liye. Aur Isliye loktantra ki kanthrodh kar rahe hai. Chahe Dharm ki naam par ek bhayanak Rajnaitik rah par jabardasti sabko chalne majboor kar raha hai. Toh Nehru ji kya bolte hai, aur Rashtrapati Ji ka bhasan mei unhone bohos sare netao ka nam liya, Thik hai mein Shraddha karta hu sabko. Nehru Ji ka naam nehi liya. Jo hamare Desh ko bish saal se jada samay unhone Netritwa diya. Desh ko banaya. Aur Nehru ji Salnkho ke pichhe kitne din the? 3262 din. Dusra Neta ka naam bataiye jo 3262 din Salakho ke piche tha? Sirf Bharat Chhoro Andolan jab huya us samay Nehru Ji without any break 1040 din salankho ke pichhe raha. Toh Unka Naam Rashtrapati ji ka bhasan mein nehi rahega?

Jaha pe bohut sare neta ka naam liya gaya, waha pe Nehru ji ka naam nehi liya. Aap dekh lijiye thik se. Haa, naam to liya. Thik hai, aapka time jab aayega tab bolna bhai. Dekhiye aapke party ke baare me mai kya batau. Aapne khud, apne ka naam o nishan char baar badal diya. Pehele aap Hindu Mahasabha ke naam me aaye. Phir Jana Sangh ke naam me aaya. Phir Janata Party hua. Phir Bhajpa ke naam me aaya. Na jane samne kis rup kis chehere me aap samne aayega, maalum nahi. To aap khud apna naam aur nishaan mita dete hai. Aaj bhi ye paristhiti taiyar hua. Mujhe lagta hai, ye Taaj (Mahal) bhi nahi rahega, ye takt bhi nahi rahega.

Sir, apna apna bichar hai. Sir abhi maine charcha karte karte ek baat bolne bhul gaya. Char minute bacha hua hai, main char minute me khatam karunga.

Maine bola tha na ye sarkar vikau sarkar hai? Ye rail bech raha hai, station bech raha hai, hawai adda bech raha hai, Air India bech raha hai, Bharat Petroleum bech raha hai, Port Trust ke zamin bech raha hai aur 28 alag PSU ko bech raha hai. Iska mrittu ghoshona ho giya. Samjhaan lene jane ka abhi thora baaki hai. Sir, all these PSUs, ye hasi mazak ka baat nahi hai, ye serious baat hai. All these PSUs are the properties of the people. Government is only the custodian. Government has no right to sell out people’s property without discussion with the stakeholders, that is the people. Hamare sangbidhan me likha hua hai “We the people”. Aj sarkar ye bech raha hai, wo bech raha hai, ye sarkar ka zamindari hai kya? Apka zamindari hai kya? Isko bechne ke liye apko mandate mila tha kya? Ye jawab dena parega apko. Hamare naye piri ke liye ham kya chor ke jayenge? Jo Hindustan ki janta, apna khoon aur pasina se ye sangathano ko taiyar kiya tha, ek ke baad ek aap bech rahe ho. Aur abhi, waha baithhe the jab, Gulam Nabi ji jaha baithhe hai. Wo ab guzar gaya. Mai unka shraddha karta hu, sab karte hai. Baaki sab log har roj yaha well me ate the. Har roj. Ek season to pura washout ho giya. Kya multi-brand retail me FDI ane nahi denge. Abhi bhi agar technically puchhiega to abhi bhi nahi aaya. Lekin Wall Mart ne Flipkart kharid liya aur Flipkart kharidne se wo piche ki darwaje se multi-brand retail ka jo FDI hai use kabza kar raha hai. Jab kabja ho jaiga to hamare lakho caroro retailer barbad ho jaiga jaise ki America aur Europe me hua hai. Sir mai anth me, jo 28 aparadhi hai, mere pas nam hai. Nam bataunga to kuch log naraz honge. Kyonki wo koi Pakistani, koi Musalman, koi Maobadi ya tukre tukre gang ka sadasya nahi hai, wo ek vishesh rajya ke adivasi hai. Mai nahi batana chahata hu. Agar himmat hai to ap white paper nikaliye. Sir, abhi janta ka awaz aap sunne ka koshis kijiye. Har baat me Pakistani, Pakistan ka dalal bolna chhoriye. Kon kiska dalal wo to sab samaj gaya admi ne. Janta samaj gaya.

Sir, mai bhasan samapt karna chahata hu. Ek minute baki hai.

Ye ek sayari hai. Sayar Fyaz Ahmed Fyaz. Aaj kal unke bare me bahut alochana ho raha hai. Charcha nahi, alochana. Alochona mane ta tumi hindi te jano na. He is being criticised. Sir, wo Pakistani the. Lekin Pakistani hote hue bhi Pakistan ke salakho ke piche the. Kyonki wo Marxist the, progressive writer the. Aap jaise Marxist the. Sir unke, ek geet. Do line. Hamare, bahut masur thi, 1942 Love Story, bahut sare lok dekha, gana suna. R.D Barman ka akhri hit songs hai usme. To do kalia mai sunana chata hu. Hala ki mai gayak nahi hu.

“Ye safar bahut hai kathin

Ye safar bahut hai kathin

Magar na udas ho mere humsafar

Dil na umeed to nahi

Dil na umeed to nahi

Nakam hi to hai

Lambi hai gam ki sham

Lambi hai gam ki sham

Magar sham hi to hai”

Dhanyabad.