December 12, 2025
Sayani Ghosh’s Zero Hour mention urging the government to ensure the availability of direct flights from Kolkata to the US, UK and other countries
सभापम्त महोदय, मझुेसदन मंयह बतातेहुए गवुमहसूस हो रहा हैम्क West Bengal has witnessed remarkable growth in tourism sector and according to the India Tourism Data Compendium, 2025, West Bengal received 31 lakh international tourists in 2024. A 14.8 per cent rise from previous year makes it the second highest recipient of foreign tourists in the country after Maharashtra. ममता बनजी जी के नेतत्व म ृ ंआज बगाल ि ं ूररज्म सेक्िर मंलीड कर रहा है। केन्द्र के डेिा के अनसार Kolkata is one of the safest city. It is women- ु friendly, vegan-friendly and pocket-friendly. आज कल्चर से लेकर म्क्वजीन तक, हेररिेज सेलेकर फेम्स्िवल तक बगाल म्वद ं शी पय े ुिकं के म्लए फेवरि ि े ूररस्ि डेम्स्िनेशन बन चका ह ु ै। पर इसकेबावजूद आज भी कोलकाता के नेताजी सभाष चन्द्र बोस इ ु ंिरनेशनल एयरपोि सेयूएस और यूरोप के म्लए डायरक्ि फ्लाइि नहं ह ै ै। आज लोगं को अमेररका और लंदन वाया म्दल्ली, वाया मबई, वाया ब ंु ंगलरु वाया दोहा-द ु बई आना-जाना पड़ता ह ु ै। सर, दस-दस घिं ेका ले-ओवर रहता है। The entire travel itinerary becomes expensive, tedious and very difficult for the passengers. सर, कोलकाता एयरपोिुपर िेम्क्नकल ऑपरशन्स क े े म्लए बेलगा एक्सएल ज ु ैसी एयरबस लंड कर गई जो दश क े े म्कसी अन्य एयरपोिुपर लंड नहं कर पाई, तो infrastructure-wise, Kolkata airport is absolutely ready to accommodate and operate international flights. सभापम्त महोदय जी, मंनेपहलेभी इस मद्दुेको सदन मंउठाया था, लेम्कन सरकार का बगाल क ं े प्रम्त इतना सद्भाव और प्रेम हैम्क बगाल स ं ेररलेिेड कोई भी जरूरी मद्दा स ु ज्ञान म ं ंनहं लेती है।…That is why, this is the second time मं आपके माध्यम सेयही म्वनती करती हूं म्क कोलकाता सेअमेररका, लंदन, यू.के. और यू.एस. के म्लए डायरक्ि फ्लाइि ै ्स का बदोबस्त म्कया जाए। सर, कोलकाता एयरपोिुको ट्रूली ररकॉम्ग्नशन ऑफ इंिरनेशनल एयरपोिु म्दया जाए। म्जस तरह सेडेली पैसंजसुबगाल म ं ंकरतेहं, ऐसेफॉरन ट्र े ैवेलसुभी कर पाए।ं सरकार इस चीज का सज्ञान ल ं ेऔर इसेम्नम्ित कर।