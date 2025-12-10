Satabdi Roy’s speech during the discussion on Election Reforms

धन्‍यवाि सर, सर येलोग बगाल क ं ेबारेमेंिो भी बोलतेहैं, सब गलत हैै। ट्रस्‍ट मेी, इनको कुछ भी पता नहैं हैै। मसफट इलेक्‍शन के टाइमे येनेता लोग डेली पैसंिरी करकेवहैांपहैुच िात ं ेहैंऔर हैार के आ िातेहैं। इस बार भी वहैी हैोगा। िि लीमिएगा। े सर, एसआईआर का िो ‘सर’ वडट हैै, यहै ररस्‍पेक्‍टेड हैै, लेमकन इन लोगं ने एसआईआर ‘सर’ को डरानेवाला गब्‍बर मसहै बना मिया है ं ै। We all support clean electoral rolls, but SIR is totally politically motivated. अब बताइए एसआईआर का मेोमटवेशन क्‍या हैै? इंटंशन क्‍या हैै? वषट2004 तक 30 बार इलेक्‍टोरल रोल चंि हैुआ, इंटंमसव ररमविन हैुआ। वषट 1993 मेंईपीआईसी इंट्रोड्यूस हैुआ। वषट 2004 मेंफोटो इलेक्‍टोरल इंट्रोड्यूस हैुआ। वषट2006-2019 तक इलेक्‍शन कमेीशन नेमडक्लेयर मकया मक ईपीआईसी कंप्‍लसरी हैै। तीन िशकं तक इस ईपीआईसी सेइलेक्‍शन्‍स हैुए और अभी कहै रहैेहैंमक इस ईपीआईसी की एसआईआर मेंकोई वैल्‍यूनहैं हैै। सप्रीमे कोट ु ट मेंइलेक्‍शन कमेीशन नेएमफडेमवट िकर आमट े टकल 326 मेंयहै कहैा मक अगर एसआईआर मेंनामे नहैं हैोगा तो वोट नहैं िेपायंगे, लेमकन उसकी मसटीिनमशप रहैेगी। िो लोग वोट नहैं िेपायंगे, उसकी मसटीिनमशप रहैेगी। इस बात का क्‍या मेतलब हैै। क्‍या सेकंड क्‍लास मसटीिनमशन िगंे? वषट 2020 मेंयहै एसआईआर हैोना था, उस वक्‍त क्‍यं नहैं हैुआ? मेान लेतेहैंकोमवड के कारर् सेन हैुआ हैो। वषट2021, 2022, 2023, आप लोगं को लोक सभा इलेक्‍शन सेपहैलेएसआईआर करना हैी नहैं था। यहै सब आप अपने फायिेके मलए कर रहैेहैं। एसआईआर मेंआप लोग कहै रहैेहैंमक डुप्‍लीकेट वोटर को मनकालना हैै। हैा, हैमे लोग भी यहैी कहैत ं ेहैं। यहैी तो अपोमिशन बार-बार कहै रहैा था। स्‍टेट इलेक्‍शन मेंश्री अरमवि कं ेिरीवाल भी एक घर में100 वोटर के नामे का प्रूफ िेरहैेथे। मबहैार मेंसब बोल रहैेहैं, एक घर मेंइतनेरमशयन रहै रहैेहैं। सब अपोमिशन प्रूफ िेकर बोल रहैेथे, तब इलेक्‍शन कमेीशन डुप्‍लीकेट वोटर का क्‍या कर रहैेथे। अब उनको डुप्‍लीकेट वोटर की बात याि आ रहैी हैै। 65 लाि वोटर मबहैार मेंमडलीट मकए गए, क्‍या वेसभी घसपु ै‍ठीयेथे? मबहैार मेंआप लोग पीठ थपथपा रहैेहैंमक हैमे िीतेहैं, हैमे िीतेहैं। वास्‍तव मेंमबहैार मेंन कोई पाटी हैारी हैैऔर न हैी कोई पाटी िीती हैै। कोई िीता हैै, तो इलेक्‍शन कमेीशन िीता हैै। आपको पता हैैअभी मबहैार का सबसेफेवरट नारा क्‍या है े ै? “इलेक्‍शन सेपहैलेिस हैिार, इलेक्‍शन केबाि बलडोिर” आप नागररकता की बात करतेहैं। आप मसमटिन हैो या नहैं इलेक्‍शन कममेशन घमेा- ु मफराकर यहै बता रहैा हैै। आप कौन हैोतेहैं? समवधान की कौन सी धारा क ं े तहैत आप बता रहैेहैं? मसमटिनमशप िना है े ैया लेना हैैइसकी आपके पास कौन सी पावर हैै? इसके मलए िूसरी अथॉररटी नेशनल रमिस्‍टर ऑफ मसमटिन हैोना चामहैए था, वहै नहैं हैै। इस िश मे े ं डेमेोिेसी हैै, समवधान है ं ैऔर बहैुत सारी अथॉररटीज़ हैं, मिनको अलग-अलग कामे करना हैै, मिनको कामे लेना हैैऔर िना है े ै। लेमकन यहै एक हैी अथॉररटी हैैिो ज्‍यूमडमशयल सेलेकर सब कुछ कं ट्रोल कर रहैी हैै। उसमेंमितना करप्‍शन करना हैैकरगंे, इसमलए एक हैी अथॉररटी रिना हैैऔर सबको पावरलेस करना हैै। आप िनगर्ना के मलए बोल रहैेहैं। यहै वषट2011 और 2021 मेंहैुई, उसकेबाि क्‍यं नहैं की गयी? िब उसका सवेस्‍टाटट मकया था तो क्‍या ररपोटटआयी थी? आपनेउसेक्‍यं बि कर मिया? यहै बोला गया मक टाइमे नहैं है ं ैऔर इलेक्‍शन आ गया हैै। आप एसआईआर तीन मेहैीनेमेंकर रहैेहैं। प्रैशर िकर लोगं को मेार रहै े ेहैं। 50 बीएलओ वहैां मेर गए हैं। वे ससाइड नोट पर इल ु ेक्‍शन कममेशन का नामे मलिकर गए हैं, मफर भी आपकी ररस्‍पंमसमबमलटी नहैं हैै। आपको अब भी तीन मेहैीनेमेंकरना हैै। आइडंमटटी काडटतो एक हैी हैोना चामहैए। लेमकन आप 11 ऑप्‍शन िेरहैेहैं। उसमेंएक हैोनेसेक्‍या मिक्‍कत था। आपनेइतना मिनं मेंक्‍यं नहैं मकया? आप बोल रहैेहैंमक पमिमे बगाल क ं े बॉडटर एररया सेरोमहैग्‍या और बा ं ग्‍लाि ं शी घ े स रहै ु ेहैं। इस लॉमिक से ििे ंतो ममेिोरमे, नागालंड, असमे, मेेघालय और मत्रपरा भी तो है ु ै। वहैांएसआईआर क्‍यं नहैं हैो रहैा हैै, मसफट बगाल मे ं ंहैी एसआईआर क्‍यं हैो रहैा हैै? यहै इसमलए हैो रहैा हैैमक वहैांवषट2026 मेंइलेक्‍शन हैोनेहैं। यहैां बॉडटर एररया हैै, इसमलए बाग्‍लाि ं शी घ े स रहै ु ेहैं। लेमकन बॉडटर बीएसएफ केपास हैैऔर बीएसएफ मकसका हैै, वहै केन्‍द्र सरकार केपास हैैतो हैोमे ममेमनस्‍टर क्‍या कर रहैेहैं? वेकोई बमे नहैं हैं, िो ऊपर सेमगर रहैेहैंऔर न हैी वेइनमवमिबल हैं, वे लोग तो बॉडटर सेहैी घस रहै ु ेहैं। यहै केन्‍द्र सरकार का फेल्‍योर हैै। क्‍या आपकेपास कोई सवे ररपोटटहैैमक मकतनेघसपु ैमठया आए, मकतनेबाग्‍लाि ं शी आए, मकतन े ेरोमहैग्‍या आए है ं ं। आप चीि-मचल्‍ला रहैेहैंमक आ गए, आ गए, लेमकन वेकहैां सेआए? बॉडटर सेआए। मफर मकतने आए … मकतने आए हैं, इसका आपकेपास कोई सवेनहैं हैै। मेंसरकार के कुछ कामे बताना चाहैती हैूं िो केवल पमब्लक को हैैरस और टॉचटर करनेके मलए हैं। अगर हैमे अतीत मेंिाएं तो आधार काडटबनाते समेय कहैा गया मक आधार काडटकम्‍प्‍लसरी करो। लोगं नेअपना कामेधधा और घर छोड़कर ं आधार काडट बनवाया। लेमकन अब उसकी कोई वेमलमडटी नहैं हैै। आधार काडट को अब एमपमडसाइमटस बना मिया गया है ं ै। अगर हैैतो ठीक हैैअगर नहैं हैैतो मनकालकर बाहैर फंको। यहै टॉचटर नहैं हैैतो क्‍या हैै? िूसरा, बंक मेंिाता िोलो इतना पैसा िगंे। बंक मेंस्‍टाफ 10- 12 का हैैऔर 12 हैिार लोगं को िाता िोलनेके मलए भेि मिया मक पैसा आएगा। सब लोग िाकर बंकं मेंिाता िोलनेलगे। उसका ररिल्‍ट क्‍या हैुआ-िीरो। मकतना स्‍टाफ इस कामे करनेके मलए मिया, अगर मकसी सेपूछो तो कुछ नहैं। यहै भी एक टॉचटर हैै। आपनेकहैा मक आधार काडटमलंक करो। िहैां भी िाओ आधार काडटको बंक, िमेीन, सभी के साथ मलंक करो। लेमकन उसका क्‍या हैुआ, कुछ नहैं। यहै भी एक टॉचटर हैै। उसके बाि मेोहैम्‍मेि मबन तगलक की तरहै अचानक नोट ब ु िी आ गयी। उसमे ं ंआपनेकहैा मक इससेब्‍लैक मेनी िम‍मे हैोगी और टेररटस्‍ट्स िम‍मे हैंगे। लेमकन क्‍या हैुआ? हैर मिन ब्‍लैक मेनी ममेल रहैी हैै। टेररटस्‍ट की बात हैी मेत कीमिए। पहैलगामे मेंक्‍या हैुआ, अभी तक कोई पकड़ा नहैं गया हैै। अभी तक कुछ नहैं हैुआ हैै। मिल्‍ली मेंआपकी नाक के नीचेबमे ब्‍लास्‍ट हैुआ। इसका मेतलब हैैमक आप टेररटस्‍ट िम‍मे नहैं कर पाए, ब्‍लैक मेनी िम‍मे नहैं कर पाए और नोट बिी एक और टॉच ं टर था। इसका एक नया फॉमेेट एसआईआर हैै। आप लोगं को टॉचटर करके मेार रहैेहैं। आप एक और फॉमेेट सेयहै बता रहैेहैं। आप नोट बिी, ब ं ंमकंग इम‍यामि कर रहैेहैं, इससेमेझुेएक स्‍टोरी याि आती हैै। मेेरी फैममेली मेंएक डेथ हैो गयी थी। मिसकेहैसबंड की डेथ हैुई थी, वहै रो रहैी थी। सब आकर उसको सम्‍भाल रहैेथे। उसमेंसेएक आए और बोलेमक मेत रोओ, क्‍यंमक ससराल मे ु ंइतना कामे ममेलेगा, मिसमेंबतटन धोना, कपड़ा धाेना, िाना बनाना इससेरोनेका वक्‍त हैी नहैं ममेलेगा। मेझुेयहै लगता हैैमक सरकार नेयहैी पॉमलसी अपनायी और इतने बेकार कामे लोगं सेकरवाए मक आधार मलंक करो, यहै करो, वहै करो, मिससेउसको सोचने का वक्‍त हैी न ममेलेमक कामेधधा क्‍यं नहैं है ं ै, नौकरी क्‍यं नहैं हैै? गरीब और भी गरीब हैो रहैा हैैऔर िो-चार अमेीर और अमेीर हैो रहैेहैं। आप टे‍ररटस्‍ट को क्‍यं नहैं रोक पा रहैेहैो? क्‍यं साइबर िाइमे नहैं रोक पा रहैेहैं? यहै पूछनेका वक्‍त हैी लोगं को नहैं ममेल रहैा हैै। सर, एसआईआर क्‍या करगा, मे े झुेपता नहैं हैै। लेमकन, इसनेएक चीि यहै मकया मक िश क े े लोगं को बेइज्‍ित करकेरिा हैै। श्रीमिी शिाब्दी राय बनर्जी (बीरभूम) : नहैं सर, मेझुेबोलनेिीमिए। एक 80 साल का बूढ़ा व्‍यमि आकर पूछता हैैमक बेटा मेेरा नामे ििो। मे े ेरेबाप, िािा यहैांपर रहैतेथे। मेंनेभी यहैं पर िन्‍मे मलया हैै। यहैां मेेरेिो िेनेरशन रहैत े ेहैं। बेटा, तमे ि ु िो मक इसमे े ंमेेरा नामे हैैया नहैं? मेेरेबाप, िािा इस िश क े े मलए शहैीि हैुए थे। बेटा, ििो उनका कहैं पर नामे है े ैया नहैं? यहै बहैुत शमेटकी बात हैै। ऐसा शमेटिश न े ेकभी नहैं ििा था। े सर, इलेक्‍शन कमेीशन की िो तीन बातंथं- गलत बात नहैं सनुंगे, गलत बात नहैं ििे ंगे, गलत बात नहैं करगंे, उसके मलए एक नया फाॅमेेट यहै लाया गया हैैमक ऑपोमिशन िो भी कर, हैमे उसको नहैं स े नुंगे। वोट चोरी हैो रहैी हैै, उसको नहैं ििे ंगे। आप कुछ बोमलए। आप क्‍यं न्‍यूट्रल नहैं हैं? वेकुछ नहैं सनुंगे। एक्‍चअली य ु ेबोल रहैेहैंमक न्‍यूट्रल रहैना हैी इलेक्‍शन कमेीशन की पावर हैै। इसी केबारेमेंतो मेंपूछ रहैी हैू।ं माननीय सभापवि (श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नटी) : े मेैडमे, आपका बहैुत-बहैुत धन्यवाि। सर, इलेक्‍शन कमेीशन तो मकसी पाटी के मलए नहैं हैै? इलेक्‍शन कमेीशन मकसी का बाडं ेड लेबर तो नहैं हैै? ऑमफ‍मशयली इलेक्‍शन कमेीशन मकसी पाटी को हैरानेया मितानेके मलए शपथ नहैं लेती हैै। अन-ऑमफमशयली पता नहैं हैै। इलेक्‍शन कमेीशन के ऊपर इतनेिाग क्‍यं लग रहैेहैं? इलेक्‍शन कमेीशन के ऊपर क्‍यं क्‍वैश्‍चन मेाकट लग रहैा हैै? आप बोल रहैेहैंमक हैमेनेमबहैार को िीता हैै। कोई बोल रहैा हैैमक िीतेहैंऔर कोई बोल रहैा हैंमक लूटेहैं। पता नहैं, लूट कर िीतेहैंया नहैं। लेमकन, में आपको बता रहैी हैूं मक आप बगाल मे ं ंयहै नहैं कर सकतेहैं। आप बोल रहैेहैंन, ‘सर हैै’, ‘सर हैै’, ‘सर हैै’, आप िि लीमिएगा …