Dola Sen (Rajya Sabha) on 29.12.22 spoke on The Appropriation (No. 5) Bill, 2022 and The Appropriation (No. 4) Bill, 2022

Thank you, Chairman, Sir for this opportunity, हमारी पाटीर् एआईटीसी, ऑल इंिडया तृणमूल कांगर्ेस का भी मȅशुिकर्या अदा करना चाहती हूं। आज मȅएĢोिĢएशन िबल नÇबर 4 एवं 5 िडमांड्स फॉर गर्ांट्स पर बोलना चाहती हूं। सबसेपहलेमȅहमारेअƐदाता, जो िकसान भाई-बहन हȅ, उनके बारेमȂबोलूंगी िक बहुत दुख की बात हैिक हमारेदेश का Agriculture Expenditure Ratio (AER) of Crop Husbandry has dropped from 4.2 per cent to 2.8 per cent in the last few years and even expenditure on food storage fell from 5 per cent to 3.6 per cent during the same period. इसके अलावा दुख की बात यह भी हैिक एगर्ीकÊचर िरसचर् और सÎटेनेबल एगर्ीकÊचर एक्सपȂिडचर भी बहुत कम होता जा रहा है, where sustainable agriculture is the need of the hour for climate crisis mitigation. हमारेराज्य मȂभी गोिंवदोभोग राइस है, जो जीआई टैग है, उसके ऊपर 2022 मȂ 20 परसȂट कÎटम ǹूटी लगायी गयी है, हमारी मांग हैिक इसे अभी हटाया जाना चािहए। आलूबंगाल की मुख्य फसलȗ मȂसेएक है, िपछलेसाल नवÇबर मȂरबी सीज़न के समय 1.75 एल.एम. की फिर्टलाइज़र का हमनेइÎतेमाल िकया है। इस साल सȂटर्ल गवनर्मȂट के एगर्ीकÊचर िडपाटर्मȂट की तरफ सेऔर कं सन्डर्िमिनÎटर्ी की तरफ सेिसफर् 0.595 एलएमटी फिर्टलाइजर ही हमȂ िदया गया है। हमȂ इसमȂ भी जिÎटस चािहए। Îपेिशयली जो नॉन-बीजेपी Îटेट गवनर्मȂट्स हȅ, उनको फिर्टलाइजर देनेमȂसȂटर की तरफ सेइतनी कं जूसी नहीं होनी चािहए, नहीं तो िफर “सबका साथ, सबका िवकास” कैसेहोगा? सर, इसके बाद जो Ǜिमक हȅ, जो कमर्चारी देश को बनातेहȅ, उनके काम करने की जो जगह है – मȅĢॉिफटेबल पिÅलक सेक्टर अंडरटेिंकग्स के बारेमȂबोलूँगी। 2019 मȂजब सेटर्ेज़री बȂच को 303 एमपी सीट्स िमलनेका घमंड आया, तब 1 लाख, 5 हजार करोड़ के िडसइन्वेÎटमȂट की बात उठी। उसके बाद 2021 मȂ 1 लाख, 75 हजार करोड़ के िडसइन्वेÎटमȂट की बात और अभी 2022-23 मȂ करीब 70 हजार करोड़ का िडसइन्वेÎटमȂट चल रहा है। Sir, demonetisation was bad. Now, the Centre has a new monetisation pipeline policy, िजसको िडसइन्वेÎटमȂट कहा जाता है। कोल सेक्टर मȂ 100 परसȂट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेÎटमȂट हआ, िडफȂस जैसे इतने सȂिसिटव सेक्टर मȂ 74 परसȂट कॉरपोरेटाइजे़शन हुआ, रेल से भेल, सेल से बीएसएनएल, सभी बेचेजा रहेहȅ। एलआईसी, बȅक, इंिडयन ऑयल, भारत पेटर्ोिलयम, Îटील अथॉिरटी ऑफ इंिडया, रेलवे, एयरलाइन्स, पोटर्टर्Îट, बीएसएनएल, भारत हैवी इलेिक्टर्कÊस िलिमटेड, कं टेनर कॉरपोरेशन, सीएलडÅÊयू, रेलवेवकर्शॉप, बनर्Îटȅडडर्, Ĥेथवेट, जेशॉप, डनलप, िहन्दुÎतान पेपर कॉरपोरेशन, सब कुछ बेचा जा रहा है। Ģॉिफटेबल पीएसयूज़ सेलेकर अभी एआईसीटीई, यूजीसी का जो रीजनल ऑिफस है, उसको भी बंद िकया जा रहा है। सर, क्या यह मेक इन इंिडया है? यह तो सेल इंिडया हो गया! सर, मȅजू ट के बारेमȂबोलना चाहती हूँ। आपको पता होगा िक जू ट इंडÎटर्ी हमारेएगर्ेिरयन देश मȂएगर्ो-बेÎड इंडÎटर्ी है। जू ट बायो-िडगर्ेडेबल है, नैचुरल फाइबर है, लेबर-इंटȂिसव है, ईको-ģȂडली हैऔर एनवायनर्मȂट-ģȂडली है। एगर्ीकÊचर और इंडÎटर्ी दोनȗ मȂहम सेÊफ-सिफिशएंट भी हȅ। 1987 सेफू ड गर्ेन्स पैक करनेके िलए जू ट पैकेिंजग मैिटिरयल एक्ट मेन्डेटरी चल रहा है, लेिकन अभी उसको भी हटा कर, डायÊयू ट करके जेम पोटर्ल मȂडाला जा रहा है, तािक वह ओपन माकȃट मȂजाए। अगर उधर ÃलािÎटक वाला भी जीतेगा, तो क्या होगा – िसफर् जू ट इंडÎटर्ीज़, जू ट फामर्सर्और जू ट वकर्सर् को ही ĢॉÅलम नहीं होगी, बिÊक उसके साथ-साथ सारेदेशवािसयȗ को सेहत का, एनवायनर्मȂट का हैज़डर्हो जाएगा। सर, एमएसएमई का देखȂ, तो one out of four MSMEs in West Bengal is in the hands of female members. मȅकहना चाहूँगी िक एमएसएमई के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ȗ मȂबंगाल आगेहै, लेिकन 14.12.2022 का िहसाब है िक 55,603 एमएसएमईज़ नेउǏम पोटर्ल सेअपनेआपको िवद्डर्ॉ कर िलया है। इससेहम िवकास की तरफ कैसेजायȂगे? सर, अनइÇÃलॉयमȂट के बारेमȂमȅकहूँगी िक कभी हमने 2014 और 2019 मȂ सुना था िक हरेक साल मȂ 2 करोड़ का इÇÃलॉयमȂट होगा। उसके बाद 2021 मȂ सुना था िक एक साल मȂ 10 लाख का इÇÃलॉयमȂट होगा। अभी दो िदन पहलेएक िमिनÎटर साहब नेबताया िक हर साल 15 लाख का इÇÃलॉयमȂट चल रहा है। सर, असत्य की भी एक हद होती है। असत्य और जुमला सदन मȂइतना अच्छा नहीं रहेगा। िपछले 45 सालȗ मȂ, जैसा हमȂमालूम हैिक इंिडपȂडȂस के बाद सबसे बड़ा अनइÇÃलॉयमȂट अभी चल रहा है। It is a shame on them. सर, मȅदो बातȂऔर कहूँगी। नॉथर्-ईÎट इंडिÎटर्यल डेवलपमȂट Îकीम (एनईआईडीएस) 31.03.2022 को एक्सपायर हो गयी। उसका िरन्यूअल नहीं िकया गया। सर, क्या इससेिवकास होगा? बीआरजीएफ Îकीम मȂसȂटर ने फं िंडग Îटॉप कर दी, लेिकन Îटेट गवनर्मȂट उस Îकीम को चला रही है। अगर उसमȂयहाँसेफं ड नहीं िमलेगा, तो वह कहाँसेिमलेगा और फेडरिलज्म का क्या होगा? सर, मȅलाÎट मȂएक बात बोलूँगी िक कल हमारेलीडर देरेक जी नेबीजेपी के मैिनफेÎटो को रेफर िकया था। इस बुक सेभी ज्यादा बड़ी एक बुक के बारेमȂमȅएक लाइन रेफर करूँगी। वह है – हमारा काँÎटीǷूशन, िजसमȂिलखा हुआ है- “We, the people of India” के िलए खाǏ, वस्तर्, वासÎथान, िशक्षा, ÎवाÎथ्य.. वह हरेक इंिडपȂडȂट िसिटज़न के िलए फं डामȂटल राइट है। लेिकन हमनेबंगाल मȂदेखा है, िजसकी ममता जी की गवनर्मȂट की तरफ सेĢैिक्टस हो रही है, लेिकन लÑमी भंडार का .. सर, मȅचाहती हूँिक फाइनȂस िमिनÎटर इसके ऊपर जवाब दȂ। “We, the people of India” गूगल मȂहै। हम चाहतेहȅ िक इसका जवाब फाइनȂस िमिनÎटर की तरफ सेआ जाए। थȅक यूचेयरमैन सर।