ধূপগুড়ির দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা রাজ্য সরকারের

ধূপগুড়ির দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা রাজ্য সরকারের

ধূপগুড়িতে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত ১৪ জনের পরিবারকে আড়াই লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাশাপাশি দুর্ঘটনায় যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের ৫০ হাজার ও যারা অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন তাদের ২৫ হাজার টাকা করে দেবে রাজ্য সরকার।

বুধবার পুরুলিয়ায় নতুন প্রকল্প উদ্বোধনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে এই ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‌খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। গতকাল রাতেই আমি খবর পেয়েছি। অরূপ বিশ্বাসকে পাঠিয়েছি। গৌতম দেব যাচ্ছেন। মৃত্যুর কোনও বিকল্প হয় না। সবাইকে বলব, এই শীতকালে কুয়াশা থাকার সময় সাবধানে গাড়ি চালানো উচিত। আর তাড়াহুড়ো করে জীবন না দিয়ে, একটু সময় লাগে লাগুক, ধীরে গাড়ি চালান।’

এরপরই তিনি ঘোষণা করেন, ‘‌১৪ জন যারা মারা গিয়েছেন তাদের পরিবারকে আড়াই লাখ টাকা দেবে সরকার। দুর্ঘটনায় যারা গুরুতর জখম হয়েছেন তাদের ৫০ হাজার টাকা ও যারা অল্প আহত হয়েছেন তাদের ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হবে।’‌

Saddened at the loss of lives because of a bus accident in Dhupguri. Condolences to the bereaved families. I pray for a speedy recovery of those injured

Our thoughts are with the victims & the families of those involved in the unfortunate Dhupguri accident. An ex-gratia of ₹2.5 lakh would be given to the next of the kin of deceased. ₹50,000 would be given to the severely injured & ₹25,000 to those with minor injuries.

