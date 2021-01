দেড় মাসেই রাজ্যের ২ কোটি মানুষের কাছে ‘দুয়ারে সরকার’

বাংলার মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। মাত্র দেড় মাসের মধ্যে রাজ্যের ২ কোটি মানুষের কাছে পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার রেকর্ড গড়ল ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি। নজিরবিহীন সাফল্য টুইট করে রাজ্যবাসীকে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের ১১টি জনদরদী প্রকল্পের মধ্যে ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পের গ্রাহকের সংখ্যা সর্বাধিক। এই ‘দুয়ারে সরকার’ শিবিরগুলি থেকে কোন সরকারি প্রকল্প প্রকল্পে কতজন সুবিধা পেয়েছেন তার পরিসংখ্যান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যের ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচি। চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ২ মাস ধরে রাজ্যের সর্বত্র সরকারি ক্যাম্প করে একাধিক জনদরদী প্রকল্পের সুবিধা দিতে পরিষেবা দিচ্ছেন সরকারি কর্মচারীরা।

কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী থেকে শুরু স্বাস্থ্যসাথী, কৃষক বন্ধু, জয় জহর-সহ ১১টি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ। শিবিরে গিয়েই হাতে হাতে পরিষেবা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী টুইটে দাবি করেছেন, শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেই পরিষেবা পেয়েছেন ৬২ লক্ষ মানুষ। তফসিলি বন্ধু প্রকল্পে ৭ লক্ষ, কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ৪ লক্ষ মানুষ, এছাড়াও কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী, আদিবাসীদের জন্য জয় জহর প্রকল্পের সুবিধাও অনেকে পেয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই কর্মসূচি বিশাল সাফল্যের মুখ দেখায় এর সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক সরকারি আধিকারিক-কর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

Happy to share that as of 4pm today, the total number of visitors in #DuareSarkar camps has crossed 2 Crores!

I once again congratulate & thank every single GoWB official for ensuring smooth door-step delivery of Govt services & benefits. Thanking all participants too! (1/3)

