‘দিদিকে বলো’-র ৫০০ দিন পূর্তী

আজ ৫০০ দিন পূর্ণ করলো ‘দিদিকে বলো’ প্রকল্প। ২০১৯ লোকসভা ভোটের পর ২৯ জুলাই চালু হয় এই কর্মসূচি। এই উপলক্ষে ট্যুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাফল্য তুলে ধরে তিনি লেখেন, ‘আমার উদ্যোগ ‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচির ৫০০ দিন পূর্ণ হওয়াতে খুশি। এই সময়ের মধ্যে ২৮ লক্ষ মানুষ ফোন করেছেন ৯১৩৭০৯১৩৭০ নম্বরে। ৮০ লাখেরও বেশি মানুষের সঙ্গে কথোপকথন হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেককে, যাঁরা পাশে থেকেছেনও সাড়া দিয়েছেন’।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, ‘‘দিদিকে বলো’ কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে সরকার। কার্যকর করা হয়েছে ষষ্ঠ বেতন কমিশন। সামাজিক সুরক্ষা যোজনা বৃদ্ধি করা হয়েছে। শুরু হয়েছে পথশ্রী, দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান, জয় জোহর, স্নেহের পরশ, প্রচেষ্টা প্রকল্প, তফশিলি বন্ধুর মতো নানা সামাজিক কর্মসূচি।

I'm pleased at the completion of 500 Days of my initiative 'Didi Ke Bolo'. Over this course, 28 Lakh people reached out to the helpline 91370 91370 with more than 80 Lakh interactions taking place. I thank each one of you for your support & response.#500DaysOfDidiKeBolo (1/2)

