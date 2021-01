‘কেন্দ্রের অসংবেদনশীল মনোভাবই দিল্লির ঘটনার জন্য দায়ী’, টুইট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দিল্লির কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্যুইটে তিনি লিখেছেন, ‘দিল্লির রাজপথে আজ যা ঘচল তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। গোটা ঘটনাই সাংঘাতিক বেদনাদায়ক। কেন্দ্রের উদাসীন এবং অসংবেদনশীল মনোভাবের কারণেই এমন ঘটনা।নিজেদের ব্যর্থতায় ওনাদের দুষছে কেন্দ্র ।’

ট্যুইটে তাঁর দাবি, ‘কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের আস্থা অর্জনের কোনও চেষ্টাই করেনি কেন্দ্র । এমনকী গত দু’মাস ধরে এই কৃষক আন্দোলন নিয়ে বরং গা-ছাড়া মনোভাবই দেখিয়েছে কেন্দ্র । এই আইন তৈরি ও প্রণয়নের সময় তাদেরও যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে পারত কেন্দ্র কিন্তু তা না করে কৃষকদের সম্মতি ও আস্থা ছাড়াই এই কালা আইন পাস করিয়ে নেয় সরকার।’

কেন্দ্রের কৃষি আইনের প্রতিবাদে প্রথম থেকেই সরব তৃণমূলনেত্রী । এই আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লি সীমান্তে কৃষকদের আন্দোলনকেও সমর্থন জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ডেরেক ও’ব্রায়েন-সহ দলের সাংসদদের পাঠিয়েছিলেন সিঙ্ঘু সীমান্তে। সেখানে ফোনে কৃষক নেতাদের সঙ্গে কথা হয় তৃণমূল নেত্রীর। তাঁর দাবি অবিলম্বে এই কৃষক বিরোধী আইন প্রত্যাহার করা হোক।

Deeply disturbed by worrying & painful developments that have unfolded on the streets of Delhi.

Centre's insensitive attitude and indifference towards our farmer brothers & sisters has to be blamed for this situation. (1/2)

