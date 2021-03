Saugata Roy speaks on Supplementary Demands for Grants

Dhanyawad Madam,

I rise to speak on the Supplementary Demands for Grants moved under Article 15 (1) A of the Constitution, along with Article 113 Part III. It would have been good if the Finance Minister was here, but somehow I find that even during the Budget discussion, she was not here most of the time. Of course, her very competent Minister of State Anurag Thakur is there. He can reply to us but we would have felt happy if the Finance Minister had stayed and listened to our problems.

Madam, before I go to the Supplementary Demands for Grants, on which my friend who spoke earlier did not speak much and instead spoke on the Krishna Leela in Manipur and Parashuram Kund in Arunachal Pradesh, but which is all right as he is new <interruption> Modiji ko kahan samay hain? Woh toh Paschim Bangal mein roz ja rahein hai. Hindustan mein 29 states hain, aj bhi woh Pashchim Bangal mein hai. Bharat ki Pradhan Mantri ho ke, har time 20 tho meeting karenge, toh baki states mein kahan kaam hoga? Modi hai toh kuch bhi mumkin nahi hai. Unko harna hai is liye baar baar jana hai. Baar Baar jayenge, zyada harenge.

Madam, you know, this Government is a cruel government. There can be many governments. Lekin yeh ek Sarkar hai jis se koi sahanubhooti nahin hain. Saare desh ke mahilayein tarap rahi hai gas ke daam se. LPG cylinder abhi Rs 845 ho gaya hai. Ek bhi baat nahi bolta, Pradhan Mantri se lekar koi bhi Mantri, ki gas ka daam kab kam hoga. Is Budget mein bhi, Madam Finance Minister Rs 2.5 per litre on petrol agricultural infrastructure development cess laga hai aur Rs 4 per litre on diesel. What can be more cruel? Petrol is selling at Rs 91 per litre, diesel is selling at Rs 84 per litre. How will the country progress? Not one word from the Prime Minister or the Finance Minister. We are in a very bad situation since, as you know, the Finance Minister just spent and spent last year. The fiscal deficit went up to 9.5 per cent of GDP and this year they are estimating that 6.8 per cent will be the fiscal deficit. How can the country’s economy survive under this condition?

Madam, this Government is called the ‘Bechu Babu Ka Sarkar’, jo sab bech rahein hain. Pandit Nehru, Indira ji jo nationalised sector banaya yeh Sarkar usko bechna shuru kar diya. Do bank bechenge. Saare desh mein bank strike ho gaya. Sab banking operation bandh ho gaya, Sarkar ka koi hosh nahin hain. Ek nationalised insurance company bechenge. Us par bhi andolan chal raha hai. Coal mein 100 per cent FDI layenge. Rail ko, ek train ko bech denge. Train ka nam hoga Ambani Express, Adani Express. Airport bech denge. LIC ka IPO bazaar mein aa gaya, Life insurance Corporation of India ka. Kya rahega Sarkar ke paas? Airport bechenge toh kaun lega? Adani lega. Agar BSNL collapse kar jayega, kisko faida hoga? Ambani ko jo Jio chalata hain. Yeh jo ho raha hain desh mein, yeh desh ko bech denge, aur mera dukh hai ki BJP mein bahut log hai jo gareeb background se aate hai, woh ek baar bhi jo punjipati ko madad karne ki politics, iske khilaaf awaaz nahi uthate hain. Sabka awaaz bandh hai.

I just saw that around 31 broad asset classes mapped in 10 ministries or Central Government departments were identified for strategic disinvestment. These assets include toll road bundles, ports, cruise terminals, telecom infrastructure, oil and gas pipelines, transmission towers, railway stations, sports stadiums, ek toh Ahmedabad mein bana liya stadium, Modi ji jeete huye apne naam mein stadium bana rahein hain; mountain railways, operational metro stations, warehouses and commercial complexes.

Madam, aap bhi Bihar se aate hain. Wahan gareeb logon ko Ambani, Adani ke badhne se koi labh nahi hoga. Aap ko toh thoda bolna chahiye ki sarkari sampatti bechna nahi chahiye. Koi nahin bolta. Sabse cruel jo hai, aap dekhe honge, COVID-19 ke samaye jo log migrant labourer the, parijayi sramik, unko paidal ghar wapas aana para kyunki Modi ji kewal chaar ghanta time deke lockdown ki ghoshna kiya aur bola, ab thala bajao, teen hafto mein COVID-19 chala jayega. Ek saal ho gaya, abhi bhi COVID-19 ka second wave chal raha hain. Abhi second wave wapas aaya hain. Jo bartav migrant labourers ke saath kiya gaya hain, woh sabse dukhad baat hai. Duniya ke bade bade economists, Anurag ji jaante hai, Amartya Sen, Abhijit Vinayak Banerjee ye sab log bola ki kuch cash transfer karo. Sabko kam se kam 10,000 rupiya do. Nahin diya. Aap jante hain USA mein kya kiya? Woh log direct bank transfer kiya gareeb logon ko 1,000 dollar se le ke 1,800 dollar. Hamare mulk me ham kyu gareeb ke haat me koi paisa nahin diya? Gareeb ko paisa ata, woh kharcha karta, economy roll karata. Economy toh roll nahin hua. Ye pehla bar hai jo economy contraction phase mein hain. Aur iske bare me kisiko chinta nahi hai. Ye bolte rahte hai Modi hai to mumkin hai. Economy band ho jaiga to Modi hai to mumkin hoga? Ye koi baat hua? Ap zameen par jahaz chala denge? Modi hai to mumkin hai? Aap pura jawab dijiyega.

Madam, aap jaante hain kyun itna Jan Dhan account khula? Madam, suniye na meri baat. Main to aap hi ke saat hu. Itna Jan Dhan account khulne ka ek hi karan hain. Ki Modi ji wada kiye the ki har account me 15 lakh jama hoga. Videsh se kala dhan layenge aur account mein jama hoga. Ek paisa bhi jama nahin hua. Madam ye jo bole hai, is par ek tark ho sakta ki ye 6,000 rupiya saal me kisan ko deke bola ki hum bahut kuch de rahe hai. Hum Krishak Bandhu me is se zyada de rahe hain. Aur hum is chunao ho jane ke baad 10,000 rupiya kissan ke liye kar denge. Yeh log kabhi nahin de payenge. Hum gareeb aadmi hain. Hum janta ka pratinidhi hai. Humko thoda bolne diya jai. Hum jaldi se khatam kar denge.

Yeh Supplimentary Demand hain 6 lakh 18 thousand crore ka. Us mein additional expenditure hoga 4 lakh 12 thousand crore. Aap pooch sakte hain ki kis liye itna zyada kharcha ho raha hai. Isme sab se zyada kharcha ho raha hain ye Aatmanirbhar Bharat mei Woh urea ke subsidy de rahe hain 36 thousand crore. Imported urea ke liye 13 thousend crore. Sab se zyada aap jaante hain kisme diya hai? Sab se zyada diya hai National Food Security Act me. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana me ye log National Small Savings Fund se loan diya FCI ko 2 lakh 50 thousand crore. Woh aa raha hai Supplementary Demands me. Aur ye free ration dena acchi baat hai. Jab Kendriya Sarkar subsidised ration dena shuru kiya, hamare wahan 3 Rupia per kg chawal diya jata hai. Aur hum ye wada kiye the ki hum June tak free ration denge Paschim Bangal mein. Mai Paschim Bangal ka chunao is Lok Sabha me nahin larna chahta hoon. Main Paschim Bangal ke sarzameen me Paschim Bangal ka chunao larunga. Ye Lok Sabha ke sarzameen me main is Sarkar ka naam na kamiyabi ke bare me uthaunga.

Madam aap sunte rahiyega. Hogiya mera. Sarkar 3,000 crore rupiya General Insurance ke liye de rahe hai kuch, capitalise karne ke liye. Ek taraf General Insurance Company bech rahe hain. Dusre taraf capitalise kar rahe hain. Yeh Bechu Babu ka Sarkar kab sikhega ye sahi rasta nahin hai? Madam yeh log 4 lakh crore jab kharcha karega. Aur abhi halat kendriya sarkar ka hai, 120 din se kisan jo kisan virodhi kanun hain woh withdraw karne ke liye andolan kar rahe hai. Sarkar us se darte hai is liye fertilizer subsidy kam nahin kiya, MSP bandh nahin kiya uska dar se. Lekin asal me uske mang hai ki ye kisan virodhi kanun wapas kiya jaaye. Iske bare me yeh Sarkar chup hai. Chup rehne se nahi chalega. Pradhan Mantri kyun chup? Kyu woh kisan se baat nahin karta hai?

Ekbar Supriya ji ke netritya me hum gaye border me. Hum log ko milne nahi diya kisano se. Woh 120 din se ladh rahe hai. Madam aap bhi to kisan ke paksh me hai. Aap kyun nahin bolte hai party ke andar ki farmers ki demands ko man lena chahiye? Aap isko zara dekhiye. Ye nirday Sarkar. Aap ko koi hriday nahin hai? Ye kisan 120 din se … Kitne log mar gaye. Aap ka koi dil nahin hai? Aap ka koi dimag nahin hai? Koi dukh nahin? Ladakh se aye hain? Delhi border me jake dekhiye kya halat hai kisano ko. Madam is liye main Supplementary Demands ko samarthan nahin kar pata hu. Mujhe pata hai, aap bole hai ki Beniwal ji cut motion diya. Main cut motion bhi nahin diya. Bola thik hai, jo bhi ho kare. Itna der tak main bhashan diya, Arth Mantri yahan aa nahin pahaunche. Main manta hu yeh ki is Sadan ka Member nahin hai. Isko House ka samna karne ka. Sahas inko hona chahiye.

Phir main bolta hoon kisano ka mang man lijiye, kisan virodhi law withdraw kariye. Anth me, yeh LPG ka price kam kijiye. Yeh is liye, main yeh janta virodhi, gareeb birodhi sarkar ka yeh Supplementary Demand mai samarthan nahin karta.