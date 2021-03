শ্রমিকদের মজুরি বাড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের দক্ষ, অদক্ষ এবং স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাজ্যের আর্বান এমপ্লয়মেন্ট প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত দিনমজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

অদক্ষ শ্রমিকরা আগে পেতেন দৈনিক ১৪৪ টাকা। নয়া ঘোষণা অনুযায়ী বর্ধিত হারে তাঁরা দৈনিক ২০২ টাকা করে পাবেন। স্বল্পদক্ষ শ্রমিকরা আগে পেতেন ১৭২ টাকা। বর্ধিত হারে তাঁরা পাবেন দৈনিক ৩০৩ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকরা পাবেন ৪০৪ টাকা করে।

এর ফলে রাজ্যের সাড়ে ৫৬ হাজার শ্রমিক উপকৃত হবেন। তার মধ্যে অদক্ষ শ্রমিক রয়েছেন সাড়ে ৪০ হাজার, দক্ষ শ্রমিক ৮ হাজার এবং স্বল্পদক্ষ শ্রমিক ৮ হাজার।

I am pleased to announce a HIKE in the wages of daily wage workers under WB Urban Employment Scheme:

> To ₹202 per day from ₹144 earlier for unskilled labour

> To ₹303 from ₹172 earlier for semi-skilled

> ₹404 for skilled labour (new category introduced)

(1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) February 26, 2021