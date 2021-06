মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে সকলের মতামত চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

করোনা পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়া উচিত কি না সেই বিষয়ে অভিভাবক, পড়ুয়া ও সাধারণ মানুষের কাছে মতামত চেয়ে আবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা দফতরের জারি করা বিজ্ঞপ্তির ছবি টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী জনমত জানানোর আবেদন করেন।

টুইটে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আমার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে কি না সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছি আমরা। সেই সঙ্গে আমরা অভিভাবক, সাধারণ মানুষ, সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছেও তাঁদের মতামত জানতে চাইছি’।

তিনি আরও লেখেন, ‘আমি সবাইকে অনুরোধ করছি সরকারের তরফে দেওয়া তিনটি ই-মেল আইডিতে সোমবার দুপুর ২টোর মধ্যে মতামত জানাতে’। মতামত জানানোর জন্য যে তিনটি ইমেল আইডি দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল- ১) [email protected], ২) [email protected], ৩) [email protected]

Our children's future is my greatest priority. To this regard, we have formed an expert committee to decide over holding the Class 10th & 12th board exams in 2021.

We are also inviting views & opinion from parents, general public, sector experts, civil society & students. (1/2) pic.twitter.com/eVpEIbJkBK

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) June 6, 2021