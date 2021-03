প্রতিদিন রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়ে মানুষকে লুঠ করছে বিজেপি: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি টুইটারে লেখেন, ‘নিয়মিত রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে সাধারণ মানুষকে লুঠ করছে বিজেপি। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন বাড়ির মহিলারা। এরপরেও কেন্দ্রীয় সরকার কর ছাড় দিয়ে খরচের ভার লাঘব করার চেষ্টা করছে না। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে আমি রবিবার শিলিগুড়ির মিছিলে হাঁটবো। এখনই রান্নার গ্যাসের দাম কমাতে হবে’। শিলিগুড়ির কর্মসূচির নতুন হ্যাশট্যাগ দিয়েছেন মমতা, ‘#ইন্ডিয়া এগেনস্ট এলপিজি লুট।’

আজ শিলিগুড়িতে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দার্জিলিং মোড় থেকে শুরু করে ভেনাস মোড় পর্যন্ত সিলিন্ডার নিয়ে মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

BJP is looting people by regularly hiking LPG prices. Women have been hit the hardest & I’m disgusted at Centre’s lack of intent to cut taxes & lessen their burden. In protest, today I’ll be leading an all women michil at Siliguri.

REDUCE LPG PRICES NOW! #IndiaAgainstLPGLoot

