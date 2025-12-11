Latest News

December 11, 2025

SIR কর আর যাই কর, বাংলা থেকে কাউকে তাড়াতে দেব না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে ও SIR-এর চক্রান্তের বিরুদ্ধে, কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ ময়দানে জনসভায় অংশগ্রহণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ওনার বক্তব্যের কিছু অংশ :

১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনায় প্রথম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। আদালতের নির্দেশ পেয়ে ৬ মাস ঘুমিয়ে ছিল কেন্দ্র। হঠাৎ একটা নির্দেশ পাঠিয়েছে। আরও অনেক নিয়ম-কানুন দিয়েছে। এটা আমাদের সঙ্গে চালাকির খেলা, আমরা তোমাদের টাকা চাই না। আমরা ১০০ দিনের মধ্যে ৭৫ দিনের কাজ করেছি

আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের ভিক্ষা চাই না। আদালতের নির্দেশ পেয়ে ছ’‌মাস ঘুমিয়ে ছিল। হঠাৎ একটা নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্র। রাস্তা তৈরির টাকাও বন্ধ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভাল কাজ করলেও পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চনা।

এত খিদে, ভোটের আগে SIR-এর নামে কী করছে। আধার কার্ড চলবে? নো স্যর। বিজেপির তাঁবেদারিতে চলবে? ইয়েস স্যর। চৈতন্যদেবকে মানে না, সংবিধান রচয়িতা আম্বেদকরকে মানে না। স্বামী বিবেকানন্দকে মানে না, রামকৃষ্ণদেবকে মানে না। বঙ্কিমচন্দ্রকে বলছে বঙ্কিমদা, যেন একসঙ্গে চা খাচ্ছে। মাস্টারদা সূর্যসেনকে বলছে মাস্টার সূর্যসেন। রাজ্যসভায় বলছে বন্দে মাতরম বলা যাবে না। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। আমি বলি পশ্চিমবঙ্গকে চেনো?

দিল্লি থেকে বিজেপি মার্কা কিছু লোককে পাঠানো হচ্ছে। DM-দের মাথার উপর ছড়ি ঘোরানোর জন্য, আর বলছে দেড় কোটি নাম বাদ দিতে হবে। কালকে একটা খবর শুনলাম, জানি না সত্যি কিনা। যাঁরা ঠাকুরদা, ঠাকুমার নাম দিয়েছে, তাঁদের হিয়ারিংয়ে ডাকা হবে। DM-দের পাশে একটা করে কেন্দ্রের লোক বসিয়ে রাখা হবে। তুমি DM-দের ভয় দেখাচ্ছো? ২৯ পর্যন্ত ওদের দিল্লি চালাতে হবে না, তার আগেই যাবে

প্যাটিস বিক্রেতাদের মেরেছে, কাল সব ক’টাকে অ্যারেস্ট করেছি, এটা বাংলা, উত্তরপ্রদেশ নয়

ওরা বলছে রোহিঙ্গা, কোথায় রোহিঙ্গা দেখাও। রোহিঙ্গা তো মণিপুর, নাগাল্যান্ড দিয়ে আসবে! সেখানে SIR হচ্ছে না, অসমে কেন SIR হবে না?

SIR কর আর যাই কর, বাংলা থেকে কাউকে তাড়াতে দেব না। সীমান্ত এলাকায় যেখানে BSF আছে, তাঁদের ধারেকাছে যাবেন না। একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না, এমন কিছুই নেই। তাঁর চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর, তাঁর এক চোখে দুর্যোধন, অন্য চোখে দুঃশাসন

এসআইআর নিয়ে বিজেপি সব রকম চেষ্টা করলেও ফল মিলবে না, বিহার পারেনি, বাংলা পারবে

ভোট লুট করে, ঝুট বলছে বিজেপি

বিজেপির আইটি সেলের তৈরি করা তালিকা দিয়ে ভোট করাবেন? যা ইচ্ছে করুন, কিছু করতে পারবেন না

বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দেগে দিচ্ছে

রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না

গীতাপাঠ আমরা সবাই করি। তার জন্য পাবলিক মিটিং করার কী আছে?

২৯ পর্যন্ত ওদের দিল্লি চালাতে হবে না, তার আগেই যাবে

ভোট এলেই কাউকে কাউকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে ভোট ভাগাভাগির চেষ্টা করে, ধর্মে ধর্মে বর্ণে বর্ণে বিভেদ লাগানোর চেষ্টা করে। কিছু গদ্দারও থাকে। এদের গুরুত্ব দেবেন না

আমরা যতই ভাল কাজ করি, কেন্দ্র টাকা আটকে দেয়। মণীষীদের অপমান করে। আসলে এরা বাংলাবিদ্বেষী

আপনারা হেয়ারিংয়ে যাবেন। কোনও তথ্য লাগলে আমরা সাহায্য করে দেব। পার্টির লোকেরাও থাকবে, সরকারের তরফেও ‘মে আই হেল্প ইউ’ ক্যাম্প করা হচ্ছে। সব তথ্য পাবেন। ভয় পাবেন না