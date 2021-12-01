December 1, 2021
Khalilur Rahman makes Zero Hour mention on need for ESI hospital in Murshidabad
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Sir, humara zila Murshidabad, jo ki Pashchim Bangal mein hai. Humare Murshidabad zile mein koi ESI hospital nahi hai. Hum ESI hospital ke liye aapke madhyam se kendriya shram daftar ko hum suchit karna chahte hain. Humare Zile mein 32,000 se bhi zyada member ho chuke hain aur treatment ke liye us majdoor karamchari ko doosra zila mein jana padh raha hai. Yeh badi dukhad baat hai. Humare kendriya sarkar ka kehna kya hai? Sapna kya dikhaye the ke ‘sabka saath, sabka vikaas aur sabka vishwas’. Lekin badi dukh ke saath keh raha hoon ki member hone ke bawajood bhi treatment nahi mil raha hai. Government ko revenue mil raha hai. Hum civic karamchari ko dekhte huye ek hospital jald se jald banna chahiye – yehi mera aagrah hai, yehi mera guzarish hai.
Dhanyawad.