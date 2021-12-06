December 6, 2021
Khalilur Rahaman makes Zero Hour mention on reopening of PF office for bidi workers in Jangipur
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Thank you, Chairman Sir.
Hamara jo Lok Sabha kshetra hai, Jangipur, jo Murshidabad district mein hai, wahan ke 90 per cent aadmi bidi banane ka kaam karte hai. Isko dekhte huye, Kendriya Sarkar ne ek PF office bidi mazdoor ke liye khola tha Jangipur mein. Thikthaak kaam chal raha tha, phir bhi, achanak, raaton raat yeh PF office Jangipur se uth ke Berhampore chala gaya. Yeh badi dukhad baat hai, kisiko kuch malum hi nahi pada. Aaj sara kaam online system se hota hai lekin hamare yeh rural area mein internet service is very very poor. Toh kaam kaise chalega? Bidi mazdooro ko 80 se 100 kilometre tak usko jana padh raha hai Berhampore mein. Woh bhi ek din mein kaam nahi hota hain. Aur saath mein kisi ko leke jana padhta hai. Uska aane-jane ka kharcha hain.
Jo mera very sensitive point hain, Sir, woh yeh ki laakhon bidi mazdooro ko jo dikkatein ho raha hain, woh dekhte huye hum strongly demand karte hai ki PF office ko dobara kholna chahiye.