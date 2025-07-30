July 30, 2025
Lok Sabha MP Kirti Azaad’s Zero Hour mention on the government’s duty to ensure privacy of telephone numbers, with respect to spamming marketing calls
धन्द्यवाद सभापसत महोदय, आज हमारेबीच सरकार की तरफ सेप्रभारी मिंत्री श्री असश्वनी वैष्णव जी बैिेहैंऔर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप सेउनसेभी यह बात सिंबिंसधत रहेगी। मैंचाह िंगा सक उनका मेरी तरफ कुछ आकषजण रहे। महोदया, आज पहलेप्रश्न पर माननीय मिंत्री जी नेबहुत अच्छा जवाब सदया था सक सकस प्रकार सेसाइबर िाइम पर वह सनयिंत्रण कर रहेहैं। उन्द्होंनेबताया सक उन्द्होंनेकाफी लाखों टेसलफोन और ससम काडडजस को सलॉक सकया है। लेसकन क्या इनको सलॉक करना हमारेउद्देश्य की पूसतजकरता है। स्पैम कॉल्स 146.3 करोड़ लोगों को हर रोज़ दजजनों के सहसाब सेसमलता है। इसमें ससवजस प्रोवाइडसज आधार काडज सेसलिंक ससम काडज देतेहैं। लेसकन बड़ी-बड़ी कबपसनयािं, जैसे– असभनिंदन लोढ़ा, पीएनबी मैटलाइफ, आईसीआईसीआई लोबबाडज, एचडीएफसी बयचुूअल फिं ड हैं, इनको सदया जाता है। इनके निंबर मैंनेबार-बार सदए हैंऔर सलॉक भी हुए हैं, उसकेबावजूद भी निंबर आतेहैं। मैंसरकार सेयह जानना चाहता ह िं सक क्या वह इन बड़ी किंपसनयों को बिंद करगे ी? क्योंसक यह जड़ है। इस जड़ को खत्म सकया जाए, क्योंसक एक निंबर सलॉक कर, ें दूसरा, तीसरा कर, ेंलेसकन वेएक, दो और तीन हजार ससम काडजलेलेंगेक्योंसक उनकेपास पैसा है। ऐसेमें, मैंसरकार सेयह जानना चाहता ह िं सक क्या ससम काडजकी जगह इन बड़ी-बड़ी कबपसनयों – असभनिंदन लोढ़ा, पीएनबी मैटलाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई इिंश्योरसें और ऐसी ही बहुत सारी कबपसनयािंहैं क्या उनको बिंद करगे ी? जसस्टस के.एस. पत्तुस्ुवामी वसेस यूसनयन ऑफ इिंसडया मेंप्राइवेसी में आसटजकल 121 मेंमरेी प्राइवेसी है। वह मरेा फिं डामेंटल राइट है। इसका उल्लिंघन हो रहा है। मैं सरकार सेयह कहना चाहता ह िं If the Government cannot stop industry-backed data theft and spam nuisance, how can it protect us from AI-driven cyber frauds? यहािंहमारेमाननीय मिंत्री श्री असश्वनी वैष्णव उपसस्थत हैंऔर मैंआशा करता ह िं सक उन्द्होंनेइसका सिंज्ञान सलया होगा और इसके ऊपर कारजवाई होगी। जो ससवजस प्रोवाइडसजहैं, जो सोसजहै, उसको बिंद करगेंे। ससम काडजबिंद करनेसेकोई फायदा नहीं होनेवाला है। एक, दो या दस हजार तक सलॉक करतेरसहए, येनय-ेनयेलेतेरहेंगे। बहुत-बहुत धन्द्यवाद।