January 28, 2026

এসআইআরের নামে এনআরসি করার চক্রান্ত:মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ সিঙ্গুরে একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস, সরকারি পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি রাজনৈতিক সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের কিছু অংশ :

আমি প্রশাসনকে ধনব্যবাদ জানাই। চাপের মুখে তারা গোটাটা অর্গানাইজ করেছেন। মা-বেনেদের সমস্ত মানুষকে ধন্যবাদ। আমি প্রথমেই আমার সমবেদনা জানাচ্ছি এসআইআৎ চক্রান্তে যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবার বর্গকে। আজ সকালে প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন অজিত পাওয়ার। সিঙ্গুরের মানুষরা কেউ চিঁড়ে, নাড়ু নিয়ে এসেছেন। যাঁরা ধরনা দিত আমি ২৬ দিন সেখানে ছিলাম। তাপসী মালিক খেকে সকল আন্দোলনকারীদের ধন্যবাদ। আপমারা প্রেরণা। পাশেই ফুরফুরা শরিফ। সেখানে উন্নয়ন করেছি। জয়রামবাটী উন্নয়ন করেছি। ওরা শুধু ফিতে কেটেছে, আমি করে দিয়েছিলাম। এসআইআরের নামে এনআরসি করার চক্রান্ত।

দিল্লি এক পয়সাও দেয় না। আজ ২০ লক্ষ মানুষের ব্যাঙ্কে বাড়ির টাকা চলে যাবে। সবমিলিয়ে ৩২ লক্ষ মানুষের বাড়ি তৈরির টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। দেব বারবার বলত ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কথা। কেন্দ্র টাকা দেবে না। তাই ওদের বানিয়ে বোকা, আমরা দিলাম টাকা। ১০০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

আশা-আইসিডিএস কর্মীদের জন্য ১০ হাজার করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ফোন কেনার জন্য। কৃষকদের ১০ হাজার করে দিচ্ছি। শস্যবিমায় কৃষকদের ৪০০০ কোটির বেশি দেওয়া হয়েছে। ২৯০ উদ্বাস্তু কলোনিকে স্বীকৃতি।খাদ্যসাথী পায়, স্বাস্থ্যসাথী পায়। কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৮ একর জমির উপর সিঙ্গুর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হয়েছে। শিল্প হবে, তবে কৃষি জমিতে নয়। ভিক্ষা করব না। রাজ্যের টাকায় সব হবে। তারা নাকি ধ্রুপদী মর্যাদা দিয়েছে। সব ঝুট। আমরা বাধ্য করেছি, তাই করেছে। বাংলায় কথা বললে, রাজস্থানে, বিহারে, ওড়িশায় মারে। আমরা তো তা করি না। আমাকে আঘাত করলে প্রত্যাঘাত হবে। আমি কালবৈশাখী হয়ে যাই। টর্নেডো হয়ে যাই। কে ভোটার কে ভোটার নয়, মানুষ ঠিক করবে।

আপনারা মানুষের অধিকার কাড়বেন। হতে দেব না। দরকারে আমি কোর্টে যাব। আমাদের এক বিধায়ক বলছিল, মুসলিম বলে ডেকে পাঠিয়েছে। শশীকে ডেকেছে। জয় গোস্বামীকে ডেকেছে।

আগে মানুষ হন। মানবিক হন। সিঙ্গুরে আমি ২৬ দিন অনশন করেছি। তোমরা কী করেছ, একটা ইট কি পুঁতেছ?

ভোটের আগে বিহারে বলেছে ১০ হাজার টাকা দেবে। দিয়েছে কী? মনে রাখবেন, চিন্তা করে শরীর খারাপ করবেন না। আত্মহত্যা করবেন না। এটা বাংলা। কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাতে দেব না।

 