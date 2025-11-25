SIR -র নামে NRC করার চক্রান্ত, মানছি না মানব না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

November 25, 2025
SIR -র নামে NRC করার চক্রান্ত, মানছি না মানব না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
এসআইআরের প্রতিবাদে বনগাঁ শহরের ত্রিকোণ পার্কে জনসভায় অংশগ্রহণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ওনার বক্তব্যের কিছু অংশ :
আমার আসতে দেরি হয়েছে। ক্ষমা চাইছি। আমি ৭-৮ মাস কপ্টার ব্যবহার করিনা। গাড়িতে গাড়িতে ঘুরি। আমাদের সরকারের একটা হেলিকপ্টার নেওয়া আছে। হঠাৎ খবর এল হেলিকপ্টারটা যাবে না। আমি দেখলাম দারুণ মজার খবর। ভোটই শুরু হল না, তার মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। একদিকে ভালোই হয়েছে রাস্তায় আসতে আসতে আমার জনসংযোগ হয়ে গেল। আমি বিজেপিকে বারবার বলি আমার সঙ্গে খেলতে যাস না। আমার সঙ্গে খেলতে গেলে আমি যে খেলাটা খেলব, ধরতেও পারবে না। ছুঁতেও পারবে না।
এসসআইআর করতে হবে না আমরা বলিনি। আমরা বলেছি কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়। এসআইআর করতে ৩ বছর সময় লাগে। আপনারা ২ মাসে করতে চাইছেন। ভোটের আগে গায়ের জোর দেখিয়ে এসআইআর। আমাকেও সময় দিয়ে আধার কার্ড করতে হয়েছে। এখন বলছে লাগবে না। ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে নো আধার। আর এসআইআর হলে ইয়েস আধার।
বিজেপির কথায় চলছে নির্বাচন কমিশন। SIR -র নামে NRC করার চক্রান্ত, মানছি না মানব না।
বাংলা ভাষায় কথা বললেই বাংলাদেশি? দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে ভালোবাসি। কারণ আমাদের ভাষা এক। যাঁরা বাংলাদেশি তাঁরা বাংলায় কথা বলে অভ্যস্ত, হঠাৎ কী করে বদলাবে? বীরভূমে জন্মেছি নইলে আমাকেও বাংলাদেশি বলে দিত। বৈধ ভোটারের কোনও ভয় নেই। ভয় পাবেন না। বিজেপি ভয় দেখিয়ে প্রচার করছে। আমি থাকতে কারও গায়ে হাত দিতে দেব না।
সআইআর আতঙ্কে ৩৫-৩৬ জনের মৃত্যু। ১০ জন বিএলও হাসপাতালে ভর্তি। কৃষ্ণনগরে রিঙ্কু মৃত্যুর আগে চিঠি লিখে গিয়েছে। লিখেছে আমার মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন দায়ী। তাহলে কার কথায় চলছে? ইন্টারনেট নেই। হোয়াটসঅ্যাপ নেই। রামের জায়গায় শ্যাম চলে যাচ্ছে। ড্রাফ্ট লিস্ট বেরলে বুঝতে পারবেন কী হয়।
বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাট হারাবে, দেশ হারাবে। ২০২৯ বড় ভয়ংকর। ক্ষমতা হারাবে বিজেপি। দিল্লির জায়গা দখল করবে তৃণমূল।
রোহিঙ্গা ঢুকলে কোথা দিয়ে ঢুকছে? মিজোরাম, মণিপুর, অসমে তো এসআইআর হচ্ছে না। বাংলায় হচ্ছে। কারণ, বাংলাকে জব্দ করতে হবে। বাংলাকে ব্রিটিশরা জব্দ করতে পারেনি, তাই রাজধানী ছিল।
আমার বাংলা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। আর আঘাত করলে, প্রত্যাঘাত সহ্য করতে হবে।
আমাকে আঘাত করলে সারা ভারত হিলিয়ে দেব। ইলেকশনের পরে দেশটা চষে বেড়াব।