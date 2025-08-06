আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ খেলবার চেষ্টা করবেন না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

August 6, 2025
আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ খেলবার চেষ্টা করবেন না : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রাম থেকে পাঁচমাথা মোড় পর্যন্ত মিছিলের নেতৃত্ব দেন। মিছিল শেষে পাঁচমাথা মোড়ে পথসভা করেন তিনি। সেখানে ওনার বক্তব্যের কিছু অংশ:
একসময় মানুষ ঝাড়গ্রামে আসতেন স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে। কিন্তু বাম আমলে মানুষ গোয়ালতোড়, বেলপাহাড়ি, ঝাড়গ্রামে মানুষ আসতে ভয় পেতেন। আমি কিন্তু, আসতাম। আমার দল ক্ষমতায় আসার পরই আমি প্রথম এখানে আসি। কারণ আমি চেয়েছিলাম ঝাড়গ্রামে শান্তি ফিরে আসুক
সরকারী কর্মচারীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। কালকে আমার ২ অফিসারকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। কি না, তাঁদের সাসপেন্ড করা হল। আমরা বলি, তোমার নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়েছে? কোন আইনের বলে তুমি নোটিস পাঠাচ্ছ? সাসপেন্ড করছ। আর বলে দিচ্ছ, এফআইআর করতে হবে। হবে না। আমি কারও পানিশমেন্ট হতে দেব না। এটা মাথায় রাখবেন
আজকে অফিসারদের ভয় দেখাচ্ছ, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছ। শুনুন আপনাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। জীবন দিয়েও আপনাদের আমরা রক্ষা করব। চিন্তা করবেন না
২ মাসের জন্য নির্বাচনে আসেন। আবার উড়ে চলে যান। বসন্তের কোকিলের মতো। এখন নির্বাচনের অনেক দেরি রয়েছে। এখন থেকে সাসপেন্ড করতে শুরু করেছেন। হরিদাস সব, ক্রীতদাস সব
ওরা জানে আমি ভাঙি তবু মচকাই না। ওরা আমায় জব্দ করতে চাইলে, মানুষ ওদের স্তব্ধ করে দেবে। আমাকে শান্তিতে থাকতে দিন। আমি শান্তিতে থাকলে শান্ত হয়ে যাই। আমার বিরুদ্ধে বজ্জাতি করলে, আমি টর্নেডো হয়ে যাই। আমি সুনামি হয়ে যাই। তখন আমাকে রোখা খুব মুশকিল। জ্যান্ত বাঘের চেয়ে আহত বাঘ খুব ভয়ঙ্কর। আমাদের আহত করার চেষ্টা করবেন না
আজ বাংলা ভাষায় কথা বললে জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশি বলা হচ্ছে। কেউ ফোন করলেই জয় বাংলা বলবেন
গায়ের জোরে ভয় দেখিয়ে যদি অত্যাচার করেন, তাহলে আমাদের দেহ পেরিয়ে যেতে হবে। আমরা দাঁড়িয়ে থাকব পাহারাদার হিসেবে
আজ এই মিটিং থেকে আওয়াজ উঠুক। রক্ত দেব। কলিজা দেব। কিন্তু বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ব না। আমাদের শপথ, এনআরসি করতে দিচ্ছি না, দেব না। অসম থেকে বাংলায় নোটিস পাঠাচ্ছ। সাহস তো কম নয়। নোটিস পাঠালে কেউ যাবেন না। গেলেই জেলে পুরে দেবে। আমরা আইনজীবী দিয়ে লড়ে নেব
আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ খেলবার চেষ্টা করবেন না। কেউ অসম্মান করার চেষ্টা করবেন না। একবার যা ব্রেনে নিয়েছি, ওটা ড্রেনে যাবে না। আমরা ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি, কেউ মেরে ফেললেও তা ভুলব না